Kaptan Amca ve Tayfası
KAPTAN AMCA VE TAYFASI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
KAPTAN AMCA VE TAYFASI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ümraniye
Mekan : İBB Atakent Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Atakent Mah. Atakan Cad. Üstündağ Sok. No: 2 Ümraniye
Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00
Kategori : KAPTAN AMCA VE TAYFASI
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io