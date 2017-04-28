Kaptan Amca ve Tayfası

KAPTAN AMCA VE TAYFASI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Kaptan Amca ve Tayfası

KAPTAN AMCA VE TAYFASI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ümraniye

Mekan : İBB Atakent Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Atakent Mah. Atakan Cad. Üstündağ Sok. No: 2 Ümraniye

Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00

Kategori : KAPTAN AMCA VE TAYFASI

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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