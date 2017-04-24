Kapasite Kullanım Oranı Nisan'da Arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Nisan ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.



2017 yılı Nisan ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 544 işyerine 'İktisadi Yönelim Anketi' formu gönderilmiş, 2054 katılımcıdan yanıt alınmıştır. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.



İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti.



MAL GRUPLARINA GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANI



2017 yılı Nisan ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında artış gözlendi.



(İHA)