Kandemir; "Teknoparklar Ülke Üretimine Büyük Katkı Sunacaktır"

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve yönetim kurulu üyeleri Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketini (Teknopark) ziyaret etti.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde bulunan Zafer Teknoparkı ziyaret eden UTSO heyetini Zafer Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Tuğrul Kandemir ve Teknopark yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Yapılan ziyarette UTSO heyetine TEKNOPARK faaliyetleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi işbirlikçi çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası Zafer Teknoparktaki girişimci firmalar ziyaret edilerek, firmaların çalışmaları ve projeleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



S. Selim Kandemir; "Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yukarı çıkabilmesi, katma değerli ürünleri daha fazla üretilmesiyle mümkün olur. Ülke olarak kilogramda 1.40 - 1.50 dolar civarında ihracat yapıyoruz. Bu gelişmiş ülkelerde 3 ila 5 dolar arasında değişiyor. Teknoparkların bu tür ürünler üretiminde ülkemize büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. AR-GE çalışmaları Teknoparklar içinde katma değeri yüksek üretime dönüşür. Uşak için yapılan Teknoparkında çalışmalarının hızla tamamlanmasını umuyor ve bu durum için üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi belirtiyorum. Bir de bu tür başarılar kentteki yöneticilerin uyumlu çalışmaları sonucunda yaşanıyor. Bu noktada teknoparkta yöneticilerle firmalar arasındaki uyumlu çalışmalar iyi işlerin çıkmasını sağlayacaktır. Firmalarımızda üniversitedeki hocalarımızın projelerinden kendine uygun olanları alarak uygulamaya geçireceklerini düşünüyorum" dedi. - UŞAK