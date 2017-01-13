Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Kızılayı ile "Kan Ver Can Ver" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, öğrenciler ve öğretim görevlileri katıldı.



Kan bağışı yapan Erdöl, gönüllüsü olduğu, tüm etkinliklerinde aktif rol almaya çalıştığı Türk Kızılayının ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarını halkın desteğiyle gerçekleştirdiğini anlattı.



Erdöl, "Burada öğrencilerimiz, öğretim görevlilerimiz, hepimiz Kızılay gönüllüsüyüz. Kendim de kan vererek buna katkıda bulunmak istedim. Verdiğimiz kanla bir başkasının hayatını kurtarmaya vesile olacağız." dedi.



Kınık ise Türkiye'nin "en eski" üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de bağış kampanyası yaptıklarını belirterek, "Öğrenciler ve hocaları kampanyamıza destek oluyor. Çok anlamlı bir kampanya, kana en çok ihtiyaç duyulan, bu ihtiyacın en iyi anlaşıldığı yer burası. Kampanyaya katılımdan, bağışçılarımızdan çok memnunuz. Bağış sayısı açısında da başarılı gidiyor." diye konuştu.