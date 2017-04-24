Kan Bağışı Kampanyasında 282 Ünite Toplandı

Çorlu Kızılay Kan Merkezi Şubesi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasında 282 adet ünite toplandı.



Çorlu Atatürk Heykel Meydanında gerçekleşen kan bağış kampanyası hakkında bir açıklama yapan Kızılay Şubesi Çorlu ilçe Başkanı Selime Dodurka ilçe halkına kampanyaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Selime Dodurka, "Türk Kızılay'ı olarak iyilik, erdem, dayanışma ve insan hayatının kurtarılması yolunda 22-23 Nisan 2017 tarihinde Cumartesi - Pazar günü 11: 00 - 20: 00 saatleri arasında Çorlu Atatürk Heykel Meydanında düzenlemiş olduğumuz "Kan Bağışı Organizasyonumuzda" 282 Adet ünite kan toplanmıştır. Türk Kızılay'ı Çorlu Şubesi olarak Halkımıza İkram aracımızdan Çorba, çay, kahve ikramında bulunarak Çocuklarımıza Türk Bayrağı, Türk Kızılay Logolu Balon, Gofret ve lokum dağıttık" dedi. - TEKİRDAĞ