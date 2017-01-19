Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından Kütahya Valiliği himayesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 'Vatan Sana Kanım Feda' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına kan vererek destek oldu.



Kütahya Valiliği önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası kapsamında Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mahmut Ulusoy, bazı daire müdürleri ve kamu çalışanları kan bağışında bulundu.



Stoklardaki kan sıkıntısının giderildiğini belirten Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mahmut Ulusoy, "İlimizde yeterince kan bağışı yapıldı, bugün depolarımız iyi durumda. Öte yandan kan bağışı artarak devam ediyor. Kütahya kan bağışı noktasında çok iyi. Nüfusa oranla bakıldığında ilk 10 il içerisine giriyoruz" dedi.



Nayir: "Kütahya gayretli ve bilinçli"



Bağış sonrası açıklama yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir düzenlenen kampanya kapsamında 107 başvuru talebi olduğunu ve Kütahya'nın kan bağışında bilinçli davrandığını söyledi. Vali Nayir, "Kan bizim en zaruri ihtiyaçlarımızdan biri. Kaynağı da insan olan bir husus. Bizim vermiş olduğumuz kanın işlem gördükten sonra üç hastaya fayda sağlaması bizler için de ayrıca bir sevinç kaynağı oluyor. İlimiz kan bağışı konusunda gayretli. Kendi kullandığının üzerinde kan veren bir il Kütahya'mız. İnşallah bu şekilde devam eder. İnsanlığın ihtiyacı olan bir hususu karşılamanın mutluluğunu yaşatmak Kızılay'ımız için de ayrı bir gurur meselesi. Bütün tedbirler alınarak yaşanabilecek riskleri de ortadan kaldıracak tahlilleri de yapıp güvenli bir şekilde kan verme ortamını sağlayan Kızılay'ımıza ve Valilik adına kurumları bir araya getirerek 107 talep oluşturan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müze teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, kan bağışında bulunan personeline desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi. (EFE) - KÜTAHYA