Kaliforniya'da Festivale Katılan Şeyma Subaşı Oy Kullanamadı

Türkiye referanduma giderken medya patronu Acun ılıcalının sevgilisi Şeyma Subaşı, her yıl Kaliforniya'da gerçekleşen Coachella festivaline katıldı.

BOL BOL FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

Dünyadan birçok ünlü ismin katıldığı festivalin Türkiye'den en sıkı takipçisi olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

"ORADA SANDIK KURULDU MU?"

Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğrafın altına bazı takipçileri "Orada sandık kuruldu mu?" şeklinde manidar sorular yöneltti.

İşte Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarından bazıları;

Kaynak: Haberler.com