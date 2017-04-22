Kalbinden bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti



KONYA - Konya'da akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup konuşmak ve olayı kapatmak için parkta toplandı. Parkta toplanan iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah A.yanında getirdiği bıçakla, Mustafa Umut Caka'yıkalbinden ve karın boşluğundan bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Çaka'yı gören grup hemen olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mustafa Umut Caka, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Çaka, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından 18 yaşındaki şüpheli Emrah A. evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli Emrah A. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.