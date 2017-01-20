Kahveci, Meclisteki Anayasa Çalışmalarını Değerlendirdi

Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Kahveci, Anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili, "Anayasa değişikliği ülke için en sağlıklı karar neyse üyelerimiz onu değerlendirir, o kararı verirler diye düşünüyorum" dedi.



Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci beraberinde Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uysal, Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara birlikte ilk olarak Zonguldak Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, "Ayağınızın tozuyla derneğimize uğramanız bizi mutlu etti. Bugüne kadar gerek siyasi gerek başkanlar derneğimize lütfetmediler. Ben geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum" dedi



Zonguldak ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bugün bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Zonguldak'a geldik. Türkiye Kamu Sen büyük bir kuruluş sağlık sen gibi bir kuruluşun şehitlerin derdiyle dertlenen bir kuruluştur. Bir şehit ailelerini her platformda yad ediyor ailelerini ziyaret ediyoruz. Ben bizleri kabul ettikleri için Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum.



Meclisteki Anayasa görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Anayasa değişikliği meclisten geçtikten sonra Kamu Sen olarak gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi. Kahveci açıklamasında "Şuan anayasa değişikliği Türkiye'de uzunca bir süredir tartışılıyor. TBMM'de görüşmeler son aşamaya gelindi. Hele bir geçsin milletin iradesine başvurulduğu süreç içerinde Türkiye Kamu Sen olarak bir şeyler söyleriz. Daha referandum sürecine dahil olmuş değil Anayasa değişikliği meclisten geçtikten sonrada konuyla ilgili bir açıklamada bulunuruz. Ülke için en sağlıklı karar neyse üyelerimiz onu değerlendirir, o kararı verirler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindekiler şehit aileleri ziyaretinin ardından bir dizi ziyaretler bulundu. - ZONGULDAK