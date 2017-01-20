Kahta İlçesinde Karne Heyecanı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eğitim-öğretim yarıyılının sona ermesiyle birlikte karnelerini alan anaokulu öğrencileri büyük heyecan yaşadı.



Minik çocukların karnelerini almak üzere okula giden veliler de karne alan çocuklarının heyecanına ortak oldu. Öğretmenleri tarafından özenle hazırlanan karneler çocuklara dağıtıldı. Karneler ile birlikte çeşitli hediyeler de alan 3 ile 6 yaş grubundaki minik çocuklar büyük sevinç yaşadı. Öğrencilerin ilk karnelerini büyük bir heyecan ile beklediklerini ifade eden Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürü Nevzat Doğan, "Minik öğrencilerimizi hayatlarında alacakları ilk karnelerini nedeniyle bugün çok heyecanlı görüyoruz. Aynı şekilde ailelerimiz de çocuklarının ilk karnesini almalarının mutluluğunu yaşıyor. Bizlerde bu heyecana ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.



Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler okul çalışanları, velileri ve öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN