TUTUKLANDILAR
Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün 'adliye imamları' oldukları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen öğretmenler A.S. ve T.S. ile sağlık memuru R.İ., savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kahramanmaraş'ta, Fetö'nün Adliye İmamları Yakalandı (2)
TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta FETÖ'nün 'adliye imamları' oldukları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen öğretmenler A.S. ve T.S. ile sağlık memuru R.İ., savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDILAR
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