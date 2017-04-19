Kahramankazan Belediyesinin Logosu Değişti

Kahramankazan Belediyesinin logosunun değiştirildiği bildirildi.



Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yaptığı açıklamada, belediyenin yeni logosunun başta Kahramankazan olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.



Kahramankazan halkı olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan sıkıntının ilk anda farkına vardıklarını ve hemen tepki gösterdiklerini anlatan Başkan Ertürk, şunları kaydetti:



"Kahramankazan halkı, tüm Türkiye gibi bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği politikalara her zaman bağlıdır ve sonuna kadar destekçisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'kahraman' sıfatıyla onurlandırılan ilçemiz, yüksek aidiyet duygusuyla hareket etmiş ve bu sıfatın sorumluluğunu ilelebet vakur bir şekilde yaşamayı şiar edinmiştir. Kahramankazan Belediyesi olarak, bu onurlu sorumluluğu temsil edecek yeni bir simgeyi ilçemize kazandırdık. Yeni simgemiz de yükselen yıldız Türkiye. Yükselen yıldız Kahramankazan ana temasını ifade ediyor. 15 Temmuz'un 249 şehidi, 2193 gazisi Kahramankazan'ın bağrında tüm şehitlerimizle birlikte ilelebet anılacaktır."



Ertürk, yeni logonun 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısının yaşatılması için anıtsal bir forma dönüştürülerek ilçe merkezinde bir meydana yerleştirileceğini, bu anıtsal formda tüm Türkiye'deki 15 Temmuz şehit ve gazilerinin isimlerinin yer alacağını kaydetti.



Kahramankazan Belediyesi Meclisinde onaylanmasının ardından yeni logo, belediyenin tüm birim ve hizmet noktaları ile resmi yazışmalar da dahil olmak üzere tüm alanlarda kullanılmaya başlandı.