Kahire Yunus Emre Enstitüsü Fotoğraf Yarışması

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Sergilenen fotoğraflar ve ziyaretçiler

Ödül sahiplerinin açıklanması ve ödüllerin takdim edilmesi Kahire Yunus Emre Enstitüsünün 10 Mart-10 Nisan tarihlerinde düzenlediği fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.



Mısır'ın başkenti Kahire'deki Sakia es-Savi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, yarışmanın birincisi Ahmed Halid Muhammed'e 500 dolar, ikincisi Kerim Ebu Ala Şaban'a 375 dolar, üçüncüsü Kerim Ahmed Ahmed'e ise 250 dolar verildi.



Yarışmada Türk ve Mısırlı üyelerden oluşan 5 kişilik jürinin başkanlığını Dr. Celal el-Mısri yürüttü. Jüride Türk akademisyen ve arkeolog Dr. Tuna Akçay, Mısırlı fotoğraf sanatçıları Husam Diyab ve Muhammed Rabie ile Kahire Yunus Emre Enstitüsünden bir yetkili yer aldı.



Yoğun ilgi gören yarışmaya, 500'ü aşkın kişi ve bin 420 fotoğraf katıldı.



Tören kapsamında, 53 fotoğraftan oluşan "Nabd" adlı serginin açılışı da gerçekleştirildi.



Fotoğraf sergisi, 29 Nisan'a kadar Sakia es-Savi Kültür ve Sanat Merkezi'nin "Kelma" salonunda izlenime açık olacak.