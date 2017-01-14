Kadroda Düşünülmeyen Veli Kavlak: Tek İsteğim Beni Göndermeyin

Beşiktaş'ta Veli Kavlak, yöneticilerle yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istemediğini söyledi...

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNE ALINDI

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli yıldızı birbiri ardına yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle bir türlü takıma giremedi. Bunun sonucunda da teknik direktör Şenol Güneş'in de onayıyla ara transferde gönderilecek oyuncular listesinde yer aldı.

Fakat tecrübeli oyuncu takımdan ayrılmak istemiyor. Tam tersi kalıp eski günlerdeki gibi başarılı futbolunu sürdürmeyi hedefliyor. Bunun için de Veli, Siyah-Beyazlı yöneticilerle bir araya gelerek bu düşüncesini açık bir dille iletti.

"BENİ GÖNDERMEYİN"

Tecrübeli oyuncu yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Çok cefa çektim, çok sıkıntılı günler yaşadım. En kötü günlerinde bu kulüp için mücadele ettim. Onun için bana bir şans verilmesini istiyorum... Kendimi kanıtlamayı hedefliyorum. Bunun için de çok çalışacağım. Kendime olan güvenim tam. Bu nedenle de sizden tek isteğim beni göndermeyin" dedi.

Veli'nin bu isteği sonrasında teknik heyet ve yönetimin nasıl bir karar alacağı merak konusu...