Kadınlar Galibiyeti Sevdi

Gölbaşı Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 3. Lig Kadınlar Futbol Ligi'nde Çankaya Eğitim Gençlik Spor karşısında yine farklı bir galibiyet aldı.



Gölbaşı Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Çankaya Eğitim Spor'u 8-0'lık farkla yendi. Gölbaşı Belediyespor, antrenör değişikliği sonrası yükselişini sürdürerek yüzleri güldürdü. Ard arda alınan galibiyetlerin seri oluşturmasını ümit ettiğini ifade eden Gölbaşı Belediyespor Başkan Hayati Çal, "Deplasmanda oynadığımız maçımızda da kazanmayı bildik. Hocamızın değişmesinden sonra alınan galibiyetlerin bir seri olmasını ümit ediyoruz. Yükselen bir ivme kazanmış olmak takımdaki tüm kadronun yüzünü güldürüyor. İlk yarıdan itibaren üstün bir futbol sergiledik ve 4 gol atmayı başardık. İkinci yarıda da aynı tempo ile devam ederek durumu 8-0'a getirdik. Takımımı kutluyor ve başarılarının devam etmesini diliyorum" diye konuştu. - ANKARA