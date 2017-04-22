Dinamo Moskova - Imoco Volley: 1- 3



Imoco Volley, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu



Salon: Palaverde



Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Wib Cambre (Belçika)



Dinamo Moskova: de Pena, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Poljak, Kosianenko (Malova, Vetrova, Morozova)



Imoco Volley: Ortolani, Folie, Skorupa, Robinson, Danesi, Fawcett (De Gennaro, Malinov, Cella, Costagrande, Barazza)



Setler: 18-25, 15-25, 25-15, 25-27



Süre: 116 dakika (26,28,25,37)



TREVİSO - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inin ilk gün ikinci maçında ev sahibi Imoco Volley, Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenerek finale çıktı. Imoco Volley, tarihinde ilk kez yer aldığı Dörtlü Final'de finale çıkarak önemli bir başarıya imza attı.



VAKIFBANK-IMOCO VOLLEY FİNALİ



Dörtlü Final'in ikinci ve son gününde yarın VakıfBank ile Imoco Volley şampiyonluk için mücadele edecek. Palaverde salonunda gercekleştirilecek final müsabakası TSİ 19.00'da başlayacak.



Bir diğer Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA, Dinamo Moskova ile üçüncülük müsabakasına çıkacak. Bu karşılaşma ise TSİ 16.00'da başlayacak.