Kadem'den Öğrencilere Kitap Yardımı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz tarafından Batman'a gönderilen bin 500 kitap derneğin Batman temsilciliği gençlik komisyonu tarafından okullarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.



Derneğin Batman temsilcisi Adile Gürbüz yaptığı açıklamada, dernek olarak gençlerin eğitimi ve kişisel gelişimlerini destekleyici etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Batman'ın geleceğini inşa edecek çocuklarımıza, gençlerimize yaşlarına uygun ömür boyu dostları olacak kitapları hediye ettiklerini bildirdi.



Gürbüz, Kösetarla ilkokulu Anasınıfı, Hasankeyf Orta ile ilkokulu, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencilerine, derneğin Gençlik Komisyonunun gönüllü çalışmaları için teşekkürlerini aktardı.