K.mob 2017 Kayseri 7.mobilya Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen K.MOB 2017 Kayseri 7.Mobilya Fuarı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen K.MOB 2017 Kayseri 7.Mobilya Fuarı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Mobilya, Dekorasyon, Aksesuar, Mutfak ve Banyo Mobilyaları, Aydınlatma, Halı, şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Konusu: Mobilya, Dekorasyon ve Aksesuarlar
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Kayseri
İlce : Kocasinan
Mekan : Kayseri Dünya Ticaret Merkezi
Mekan Adresi : Zümrüt Mah. Kadir Has Kent Müzesi Karşısı
Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : K.MOB 2017 Kayseri 7.Mobilya Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io