K.mob 2017 Kayseri 7.mobilya Fuarı

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen K.MOB 2017 Kayseri 7.Mobilya Fuarı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

K.mob 2017 Kayseri 7.mobilya Fuarı

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen K.MOB 2017 Kayseri 7.Mobilya Fuarı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Mobilya, Dekorasyon, Aksesuar, Mutfak ve Banyo Mobilyaları, Aydınlatma, Halı, şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.

Konusu: Mobilya, Dekorasyon ve Aksesuarlar

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Kayseri

İlce : Kocasinan

Mekan : Kayseri Dünya Ticaret Merkezi

Mekan Adresi : Zümrüt Mah. Kadir Has Kent Müzesi Karşısı

Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : K.MOB 2017 Kayseri 7.Mobilya Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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