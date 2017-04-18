Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen K.MOB 2017 Kayseri 7.Mobilya Fuarı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Mobilya, Dekorasyon, Aksesuar, Mutfak ve Banyo Mobilyaları, Aydınlatma, Halı, şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.



Konusu: Mobilya, Dekorasyon ve Aksesuarlar



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Kayseri



İlce : Kocasinan



Mekan : Kayseri Dünya Ticaret Merkezi



Mekan Adresi : Zümrüt Mah. Kadir Has Kent Müzesi Karşısı



Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Kategori : K.MOB 2017 Kayseri 7.Mobilya Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır