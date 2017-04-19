Julien Libeer, Piyano Resitali
Julien Libeer, piyano resitali MEB Şura Salonu'nda sizlerle buluşuyor.
Julien Libeer, piyano resitali MEB Şura Salonu'nda sizlerle buluşuyor.
"Başta Dünyanın en saygın klasik müzik ödüllerinden biri olan "Diapason D'Or'" olmak üzere "Belçika Klara Ulusal Klasik Müzik Radyosu En İyi Sanatçı" ve "En Genç Avrupalı Klasik Müzik Sanatçısı" ödülleri sahibi Belçikalı genç yıldız, yeni neslin en başarılı, gelecek vaat eden piyanistleri arasında gösteriliyor. 2017 yılı 'Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne de aday gösterildi.
Julien Libeer ilk kez Ankara'da ve festivalimize konuk oluyor."
J. S. Bach Fransız Süiti, No 5, BWV 816, Sol Majör
Allemande / Courante / Sarabande / Gavotte / Bourrée / Loure / Gigue
L. V. Beethoven Piyano Sonatı, No 30, Op. 109 I. Vivace ma non troppo. Adagio espressivo
II. Prestissimo
III. Gesangvoll, MİT innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo
F. Liszt Harmonies poétiques et religieuse III / Şiirsel ve Dinsel Armoniler, No 3, S. 173, "Bénédiction de Dieu dans la Solitude" / "Yalnızlıkta Tanrının Kutsaması"
J. S. Bach-Liszt J. S. Bach'ın Prelüd ve Fügleri, No 1, S. 462, la minör
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : MEB Şura Salonu
Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Julien Libeer, piyano resitali
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır