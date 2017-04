Julien Libeer, piyano resitali MEB Şura Salonu'nda sizlerle buluşuyor.



"Başta Dünyanın en saygın klasik müzik ödüllerinden biri olan "Diapason D'Or'" olmak üzere "Belçika Klara Ulusal Klasik Müzik Radyosu En İyi Sanatçı" ve "En Genç Avrupalı Klasik Müzik Sanatçısı" ödülleri sahibi Belçikalı genç yıldız, yeni neslin en başarılı, gelecek vaat eden piyanistleri arasında gösteriliyor. 2017 yılı 'Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne de aday gösterildi.



Julien Libeer ilk kez Ankara'da ve festivalimize konuk oluyor."



J. S. Bach Fransız Süiti, No 5, BWV 816, Sol Majör



Allemande / Courante / Sarabande / Gavotte / Bourrée / Loure / Gigue



L. V. Beethoven Piyano Sonatı, No 30, Op. 109 I. Vivace ma non troppo. Adagio espressivo



II. Prestissimo



III. Gesangvoll, MİT innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo



F. Liszt Harmonies poétiques et religieuse III / Şiirsel ve Dinsel Armoniler, No 3, S. 173, "Bénédiction de Dieu dans la Solitude" / "Yalnızlıkta Tanrının Kutsaması"



J. S. Bach-Liszt J. S. Bach'ın Prelüd ve Fügleri, No 1, S. 462, la minör



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : MEB Şura Salonu



Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Julien Libeer, piyano resitali



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır