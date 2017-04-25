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Jp Morgan, Merkez'den Faiz Artışı Beklemiyor
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Jp Morgan, Merkez'den Faiz Artışı Beklemiyor

JP Morgan, TCMB'nin yarın faiz oranlarında değişiklik yapmasını beklemezken, GLP faizinde artırıma gidilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.

Jp Morgan, Merkez'den Faiz Artışı Beklemiyor

JP Morgan, TCMB'nin yarın faiz oranlarında değişiklik yapmasını beklemezken, GLP faizinde artırıma gidilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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