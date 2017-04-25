Jp Morgan, Merkez'den Faiz Artışı Beklemiyor
JP Morgan, TCMB'nin yarın faiz oranlarında değişiklik yapmasını beklemezken, GLP faizinde artırıma gidilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.
JP Morgan, TCMB'nin yarın faiz oranlarında değişiklik yapmasını beklemezken, GLP faizinde artırıma gidilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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