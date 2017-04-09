Jandarmayı Alarma Geçiren Cisim!

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü yakınlarından bomba sanılarak paniğe neden olan cisimler havai fişek çıktı. Burhan köyünde bilmedikleri bir cisim gören köylüler bomba olabileceği şüphesiyle durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Cumhuriyet Savcısı Yunus Uğurer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Ulucanlı ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Sivas İl Jandarma Komutanlığından yardım isteyerek bomba imha uzmanı çağırdı. Olay yeri ve çevresine emniyet şeridi çekilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Sivas'tan gelen bomba imha uzmanı cisimleri kontrollü bir şekilde imha etti. Paniğe neden cisimlerde yapılan incelemede cisimlerin havai fişek olduğu belirlendi.



(Erhan Aksoy / İHA)