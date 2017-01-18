Jandarma Sigara Kaçakçılarına Göz Açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol uygulamasında bin 60 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, jandarme ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada farklı markalarda olmak üzere toplam bin 60 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ADIYAMAN