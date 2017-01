Jackie", Sinemaseverlerle Buluştu

ABD Başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'nin yaşamını konu edinen "Jackie" adlı film, sinemaseverlerle buluştu.



İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) düzenlediği İKSV Galaları kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Jackie", City's Nişantaşı AVM'de izleyicinin beğenisine sunuldu.



Gösterim öncesi AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, İKSV Galaları'nı, Ağustos 2016'da Woody Allen'ın "Cafe Society" filmiyle başlattıklarını söyledi.



Ayan, gala gösterimlerinin devam edeceğini belirterek, "Nisan'da 'İstanbul Film Festivali', ekimde de 'Film Ekimi' yapıyoruz. Bu iki festivalin arasındaysa yine birçok film gösterime giriyor. O filmler içinde, bizim izleyiciyle buluşturmak istediğimiz filmler de oluyor ama festival olmadığı için bunu yapamıyoruz. İzleyiciyi sürpriz bir filmle buluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



İKSV Galaları'nda daha önce, Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "Junun" ve "Nick Cave & the Bad Seeds" müzik grubuna ışık tutan "One More Time With Feeling" belgeselleriyle, "74. Altın Küre Ödülleri"nde 7 dalda ödül alan "La La Land" filmi ve Tim Burton'ın yönettiği "Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları" filmleri de izleyiciyle buluştu.



"En İyi Senaryo"



Natalie Portman'ın Jacqueline Kennedy rolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Pablo Larrain oturuyor.



Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan ve orada "En İyi Senaryo" ödülünü kazanan filmin senaryosu, Noah Oppenheim imzası taşıyor.



Yapımcılığını Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmde, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, Richard E. Grant, Caspar Phillipson ve Beth Grant rol alıyor.



Jacqueline Kennedy'nin suikasttan bir hafta sonra LIFE dergisine verdiği röportajı kaynak alan film, John F. Kennedy'nin 1963'te öldürülmesi sonucu, Jacqueline Kennedy'nin yaşadığı trajediyle, üstlendiği "first lady" ve "eş" kimliği arasında kalışına odaklanıyor. Yaşanan yıkımı suikast günü, cenaze hazırlıkları gibi gelişmeler ve aile fertleriyle ilişkiler üzerinden anlatan "Jackie"de, John F. Kennedy'yi Caspar Phillipson, başkanın kardeşi Robert Kennedy'yi de Peter Sarsgaard canlandırıyor.



Biyografi-dram türündeki film, 20 Ocak'ta vizyona girecek.