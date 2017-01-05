İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Alemdaroğlu Açıklaması

İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Aybars Alemdaroğlu kapalı üreter (idrar kanalı) taşı operasyonlarında İznik Devlet Hastanesinin tercih edilen bir hastane haline geldiğini belirtti.



Alemdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde 4-5 hastanın Üreterorenoskopi (URT) yöntemiyle hastanede operasyon geçirdiğini söyledi.



Böbrekten çıkmış ve üretere (idrar kanalına) düşmüş taşların tedavisinde URS pnomatik taş kırma yönteminin uygulandığını belirten Alemdaroğlu, "Bu taşlar idrar kanalını tıkadığı için acilen tedavi edilmelidir. Eğer tedavi edilmezlerse böbrekte geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor." dedi.



Alemdaroğlu, İznik Devlet Hastanesinde yaptıkları başarılı operasyonların hasta ve hasta yakınları tarafından çevre il ve ilçelerde duyurulduğunu aktararak, "Şimdilerde İznik dışından ve birçok yerden böbrek hastalarımız hastanemize başvuruyor. Kapalı üreter (idrar kanalı) taşı operasyonlarında İznik Devlet Hastanesi, tercih edilen bir hastane haline geldi. Bu başvurular beraber çalıştığım Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Yunus Ertung ile beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Geçtiğimiz gün 4 hastamızı URS yöntemiyle opere ederek sağlığına kavuşturduk." diye konuştu.