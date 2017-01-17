İzmirli Gazetecilerin Vali Erol Ayyıldız'ı Ziyareti

Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği üyeleri İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.



İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Mehmet İnmez, Vali Ayyıldız'a gazetecilerin toplumsal olaylarda giymesi için hazırlattıkları yeni gazeteci yeleğini tanıttı.



İzmir basının doğru habercilikten yana olduğunu ve bu tutumunu sürdürmesi gerektiğini belirten Vali Erol Ayyıldız, "Bir olay olduğu zaman bilgiyi teyit etmeden kesinlikle haber yapmayın. Yanlış bir bilgi yaşanan olayları daha çok büyütebilir. Kesinlikle biz size, 'şu haberi, bu haberi yapmayın' diyemeyiz. Ama doğru haberi ve bilgiyi aldıktan sonra haberi paylaşın." şeklinde konuştu.



Vali Ayyıldız vatandaşın olduğu kadar gazetecilerin de can güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Gazeteciler olay yerine ilk giden kişiler arasında yer alıyor. Bizler, sizlerin de can güvenliğini sağlamakla hükümlü olduğumuz için olay yerinden biraz uzak tutmak zorundayız. Gazeteci yeleği iyi düşünülmüş. Bu yelek sayesinde güvenlik güçleri gazeteci ile vatandaşı ayırt etmiş olur. Gazeteciler de görevlerini daha rahat yapar." dedi.



Yeleğin gazetecilerin güvenliği için de iyi olduğunu ifade eden Ayyıldız duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.



Dernek Başkanı İnmez de Vali Erol Ayyıldız'a gazetecilerin toplumsal olayda giymesi için İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) desteğiyle hazırlanan gazeteci yeleğinin bir örneğini göstererek, yelekte numara ve İGC logosu olduğunu kaydetti.



Vali Ayyıldız daha sonra gazetecilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.