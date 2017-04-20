İzmir'deki Cumhurbaşkanına Hakaret İddiası

İzmir'de, halk oylaması akşamı AK Parti'li vatandaşların konvoyunu durdurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakarette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan A.Ü, İ.G, Y.Ç, S.K, A.G. ve B.A. Terörle Mücadele Şubesinden, 18 yaşından küçük E.A. ve İ.Y. ise Çocuk Şubesinden "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Bu arada zanlıların halk oylaması günü Bornova ilçesi Küçükpark çevresindeki izinsiz gösterilere de katıldıkları belirtildi.



Konak ilçesinde, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonrasında AK Parti'li vatandaşların konvoyunu durdurulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür, hakaret ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturmada 8 zanlı gözaltına alınmıştı.