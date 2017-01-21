İzmir'deki Acil Yardım İstasyonu Sayısı Artacak

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, kentteki acil yardım istasyonu sayısının artırılması için çalışma yapıldığını söyledi.



Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 92 kara ambulansı, 3 helikopter ambulans, 1 uçak hava ambulansı ve 1 kara paletli ambulansla acil yardım hizmeti verildiğini belirtti.



İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 112 komuta merkezinin İzmir'in kalbi olduğunu kaydeden Salnur, kent genelindeki acil yardım istasyonlarının sayısının ise 92'den 102'ye çıkarılacağını kaydetti.



Salnur, "Sağlık Bakanlığı bize bu konuda destek veriyor. Mekan ayarlamak için çalışıyoruz. Çok kısa sürede istasyon sayısını arttıracağız." dedi.



Vatandaşlara "Temel Yaşam Desteği" eğitimi vermeyi düşündüklerini de ifade eden Salnur, "Bir anda yolda bir arkadaşımız bayıldı, boğazına bir şey takıldı, bir anda nefessiz kaldı. Bu durumları da göz önünde bulundurarak halka yönelik eğitimler vermeyi planlıyoruz. Çocuklara yönelik eğitimleri arttırmayı düşünüyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle konuyu geliştireceğiz" dedi.



Salnur son olarak dalga geçmek için acil yardım hattı arayanların da işlerini oldukça zorlaştırdığına dikkati çekti.