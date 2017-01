İzmir'de "Sağlık Çalıştayı" Başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Orhan Koç, sağlık hizmeti sunumunun süreklilik isteyen ve kalitesinin sürekli arttırılması gereken bir hizmet olduğunu belirtti.



SGK, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Federasyonu (SADEFE), Özel Hastaneler Platformu ve Türkiye Eczacılar Birliğince düzenlenen "Sağlık Çalıştayı", SGK Buca Yerleşkesi'nde başladı.



SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada, mevzuatların taşradaki uygulamalarında farklılıklar olabildiğini, farklı bölgelerdeki sektör buluşmalarıyla sorunları tüm paydaşlarla değerlendirmek istediklerini ifade etti.



Daha önce İstanbul'da yapılan etkinlikten olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirten Koç, bu toplantının İzmir'in ardından başka illerde de yapılacağını aktardı.



Sağlıkta dönüşüm reformuyla pek çok şeyin halledildiğini ancak gelinen noktada çözüm bekleyen farklı konular bulunduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti:



"Sağlık hizmeti sunumu süreklilik isteyen, kalitesinin sürekli artırılması gereken bir hizmet. Devamlılığı şart. 'İki yıl önce veya iki gün önce iyi hizmet verdik, artık vermiyoruz' diyemezsiniz. Sürekli o hizmeti verecek şekilde hekiminizin, insan kaynağınızın olması lazım. 'Dün kaliteli hizmet verdim, bugün yoruldum' diyerek kalite düşürme lüksüm yok. Herkes, her vaka özeldir, her vakaya aynı ihtimamı göstermemiz lazım."



Koç, vatandaşların sağlık hizmeti almasında en önemli hizmet sunucularından biri olan üniversitelerin borç açısından sıkıntılar yaşadığını ifade ederek "Toplam gelirlerinin yüzde 50'sinden fazla borçlu olduğunu biliyoruz ortalamada. Bu sürdürülebilir değil. Çeşitli tedbirler alındı. 2016'dan bu yana kendi üzerimize düşen görevlerimizi yapıyoruz. Üniversitelerden verilmiş hizmetlerin maliyetleri güncellendi. Teşvik edici modelleme ile global sözleşme yaptık." diye konuştu.



Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Mehmet Altuğ da sağlığın herkes için çok önemli bir konu olduğunu vurgulayarak bu tür etkinliklerin direkt insana, topluma faydalı sonuçlar doğuracağını düşündüğünü ifade etti.



SADEFE Genel Sekreteri Mine Tunçel de federasyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



3 gün sürecek etkinlikte, SGK ile sosyal güvenlik alanında çalışan tüm paydaşlar bir araya gelecek, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.