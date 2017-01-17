İyi Bir Evlilik İçin Eğitim Alıyorlar

İzmit Belediyesi tarafından açılan evlilik okulunda bir yılda 339 çift eğitim aldı.



İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın talimatıyla açılan evlilik okunda, bir yılda 339 çift eğitim aldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki evlilik okulunda eğitimlerin her Cumartesi günü olduğunu söyleyen yetkililer, "Evlilik okuluna, belediyemizim evlendirme memurluğuna evlenmek için başvuran çiftler geliyor. Okulda çiftlere iletişim, hukuk ve sağlık alanında eğitim veriliyor. Amacımız, ailenin milli, manevi ve toplumsal önemini yeni evlenecek çiftlere anlatıp gelecekte doğabilecek sorunlara engel olma, evlilikte iletişim konusunda bilinci artırma, aile yönetimi ve eş uyumu konusunda bilgilendirmektir" dediler.



Evlilik Okulunda 2016 yılında derslere katılan arasında yapılan çekilişlerle çiftlere akşam yemeği, sinema bileti, çeyrek altın gibi hediyeler verildi, eğlenceli yarışmalar yapıldı ve toplu kahvaltı etkinliği düzenlendi. - KOCAELİ