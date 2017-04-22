İtfaiyeden yavru kedi kurtarma operasyonu

Arabanın içerisine kaçan minik kedi itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı



İSTANBUL - Arabanın motor kısmına kaçan minik kedi itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı. Bu sırada çevrede kedinin kurtarılmasını bekleyen bir çift minik kediyi sahiplenerek "zeytin" ismini verdi.

Bağcılar Fevzi çakmak Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde özel bir hastanenin otoparkına park eden arabanın içerisine giren minik kedi itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu kurtarıldı. Hastanenin otoparkına arabasını park eden Eyüp Kızılkaya'nın arabasının teker kısmından içeri yavru bir kedi girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hastaneye gelerek arabanın sahibini buldular ve durumu bildirip arabayı çalıştırmamasını söylediler. Kızılkaya ve çevredeki vatandaşlar önce kendi çabaları ile korkmuş bir şekilde arabanın içerisinde kaçan kediyi çıkartmaya çalıştırlar. Süt getirerek ve elleriyle uzanarak kediyi arabanın içerisinden çıkartılmamasının ardından Kızılkaya itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay gerine yakın bulunan Bağcılar İtfaiye merkezinden hızlı bir şekilde aracın başına geldi. İlk önce hayvan yakalama aletleri ile kedi çıkartılmaya çalışıldı. Buna sonuç vermeyince aracın altından oksijen tüpü ile hava verildi. Bu sırada korkan kedi motor kısmana gelerek itfaiye ekiplerinin tutabileceği bir noktaya geldi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kediyi çevrede bulunan Zeynep Karakuş ve Cüneyt Karakuş çifti sahiplendi. Korkan kediyi sakinleştiren ve süt veren Karakuş çifti kediye "zeytin" ismini verdi.

(AFS-ÖFA