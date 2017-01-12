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İtalya'dan Parmesan Peyniri İçin Tescil Talebi
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İtalya'dan Parmesan Peyniri İçin Tescil Talebi

Parmesan peynirinin (Parmigiano Reggiano) coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kuruluna İtalya'dan başvuru yapıldı.

İtalya'dan Parmesan Peyniri İçin Tescil Talebi

Parmesan peynirinin (Parmigiano Reggiano) coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kuruluna İtalya'dan başvuru yapıldı.

Parmigiano-Reggiano konsorsiyumu tarafından yapılan başvuru kapsamında, parmesan peynirine ilişkin coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik tescil talebi ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda, parmesanın, başlıca besin kaynağı İtalya'nın belirli bölgelerinde yetişen ineklerden elde edilen, kısmen yağı alınmış çiğ inek sütünden yapılan, sert, pişirilmiş ve yavaş yavaş olgunlaştırılmış bir peynir olduğu ifade edildi.

Söz konusu peynirin karakteristik özelliklerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı ilanda, üretim aşamasında anti-fermantasyon maddelerinin kullanılmadığı, olgunlaştırma süresinin peynirin kalıplaşmasından başlayarak en az 12 ay devam etmesi gereken doğal bir süreç olduğu, olgunlaştırılmış peynirin sofralık peynir olarak ya da rendeleme için kullanıldığı kaydedildi.

Parmigiano Reggiano menşe adının kullanımına, gerekli koşulları sağlaması kaydıyla, tekerlek peynir, porsiyon ve rendelenmiş haldeki peynirler için izin verildiği bildirildi.

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