İtalya'da Çığ Felaketi: En Az 29 Kişi Kayıp





İtalya'nın orta kesiminde meydana gelen depremin ardından bölgede yaşanan çığ felaketinde kayıp 29 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Rigopiano Oteli sismik hareketin tetiklemesi sonucu oluşan çığın altında kaldı.



Bölgede görülen yoğun kar yağışı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını zorlaştırıyor. Sabaha karşı kayak takımıyla otele ulaşan yardım ekipleri 2 kişiyi kurtardı, bir kişinin de cesedine ulaştı.



Otelin çığ düşmesi sonucu büyük bir bölümünün yıkıldığı gözlendi. Otel, son bir yılda çok sayıda depremin yaşandığı bölgede yer alan Gran Sasso köyünde bulunuyor.



Avrupa Parlamentosu'nun yeni seçilen İtalyan Başkanı Antonia Tajani çığ felaketiyle ilgili değerlendirmede bulundu



"İnsanlar panik halinde. Hava koşulları çok olumsuz seyrediyor. Parlamento adına, İtalya'da şu an zor durumda olan Avrupalı vatandaşlara dayanışma mesajı göndermek istiyorum."



Çığın etkisiyle çatısı çöken otelde 22 turist bulunduğu bildirildi. Yardım ekipleri dağlık alanda bulunan otele saatler sonra helikopterle ulaşabildi. Kurtarma ekipleri, tamamen kar altında kalan otele pencereden girebildi.



Kar altında kalan vatandaşları canlı çıkarmak için umutlar giderek azalıyor. Sayı vermekten kaçınan yetkililer 'çok sayıda ölü' olduğunu dile getiriyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Kurtarma Hava durumu İtalya çığ İtalyada felaketi: kişi Çığ düşmesi kayıp Deprem Gepost: 19 januari 2017