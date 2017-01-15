İşyerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Akakale ilçesinde tatlıcılık yapılan bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde tatlıcılık yapılan bir işyerinin mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken mutfakta bulunan tüpün patlamaması ise büyük bir faciayı önledi.



Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA