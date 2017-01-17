İstasyon Mahallesi Konağını Seçiyor

Yaptığı hizmetlerde sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışını benimseyen Sincan Belediyesi, bu ilkesinden taviz vermiyor. Popülist yaklaşımlar yerine rotasını halkın isteklerine göre belirleyen Sincan Belediyesi, bu defa da konakların kullanımı için vatandaşa danışıyor.



İstasyon Mahallesinde düzenlenecek geniş katılımlı anket ile mahalleli iki konaktan hangisinin 'Hanımlar' hangisinin 'Güngörmüşler' konağı olarak kullanılacağına karar verecek. Projelere vatandaşla birlikte karar veren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Sincan'da halk ne derse o olur" ifadelerini kullandı.



Vatandaşların büyük ilgi ve beğenisini kazanan konaklara, İstasyon Mahallesi'nde yenilerini ekleyen Sincan Belediyesi, açılış öncesi Sincanlılara mini bir anketle fikrini soracak. Sincanlılar anketle mahalleye yapılan iki konaktan hangisinin 'Hanımlar' hangisinin 'Güngörmüşler' konağı olarak kullanılacağına karar verecek.



Yapılacak anket çalışmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa TUNA "Sincan'da ben yaptım oldu anlayışından uzak bir belediyecilik için çalışıyoruz. İstasyon Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız, hizmete girecek yeni konak ve mevcut konak için tercihlerini ortaya koyacak" şeklinde konuştu.



"'Ben Yaptım Oldu' Mantığı Yok"



Sincan Belediyesi olarak vatandaşın memnun olacağı projeleri gerçekleştirmek istiyoruz" diyen Başkan Tuna, "Kentte hayata geçireceğimiz projeleri vatandaşlarımızla anket yaparak belirliyoruz. Bu anketle de projelerde ne tür özellikler istediklerini soruyoruz. 'Ben yaptım oldu' mantığı doğru değil. Sincan'da vatandaş ne derse o olur" diye konuştu. Göreve geldiği günden beri sürekli halka istişare halinde olan Başkan Tuna, şunları söyledi:



"Ben vatandaşın beğenmeyeceği bir şeyi neden yapayım? Projeleri hayata geçirirken veya projenin oluşma aşamasına vatandaşa danışıyorum. Onlar nasıl isterse öyle olur. İstasyon Mahallesinde de konaklarımızın; hanımlar için mi, büyüklerimiz için mi, hangisinin kullanımı nasıl olsun? sorularına yanıtı o tesisi kullananlar verecek. O mahallede oturanlar karar verecek. Onlar nasıl mutlu, nasıl huzurlu olurlarsa bizde öyle mutlu oluruz."



Karar halkın



İstasyon Mahallesinin katılımıyla gerçekleşecek olan ankette mahallede bulunan "Hayme Ana" ve "Kurtdereli Mehmet Pehlivan" konakları masaya yatırılacak. Halk, hangisinin "Hanımlar Konağı" hangisinin ise "Güngörmüşler Konağı" olacağına karar verecek. 18 yaşından büyük herkesin katılabileceği ankette katılımcıların dağıtılacak formda tercihlerini işaretlemesi gerekiyor. Anket 22 Ocak Pazar günü saat 09.00 ila 16.00 saatleri arasında İstasyon Mahallesi Muhtarlığında yapılacak. - ANKARA