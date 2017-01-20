İstanbullulara Kar Süprizi! Beylikdüzü'nde Yağış Başladı

Meteorolojinin 'yüksek yerlerde etkili olabilir' diye uyardığı kar yağışı, İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

İstanbullulara Kar Süprizi! Beylikdüzü'nde Yağış Başladı

İstanbul'da bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları şakına çevirdi. Geçtiğimiz hafta kar yağışı çok etkili olmuş ve vatandaşlara zor günler yaşatmıştı. İstanbul'u terk eden kar yağışı bugün tekrar başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi.

METEOROLOJİ: KARLA KARIŞIK DEVAM EDECEK

Meteoroloji ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini duyurdu. Tahminlere göre İstanbul'un yüksek kesimlerin de ise kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların ise 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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