İstanbul Zeytinburnu'nda Bina Çöktü: 2 Ölü, 17 Yaralı

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan bina, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

2015 YILINDA BİNA BOŞALTILDI

Çöken binanın 56 daireli olduğu 2015 yılının aralık ayında boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi.



BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu 2 kiişi hayatını kaybetti. Enkazdan Mehmet Akbaş (60) ile Mehmet Özdener'in (5) cesedinin çıkarıldığı belirtildi Aralarında Mehmet Özdener'in ikizi Ahmet Özdener'in de bulunduğu 17 yaralı, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Vasip Şahin Zeytinburnu'nda çöken bina hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Şahin yaptığı açıklamada; "Bu güne kadar maalsef mutabakat olmaması nedeniyle bu duruma gelmiştir. Çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Burada kalan vatandaşlar kamu misafirhanelerinde misafir edilecekler ya da akrabalarına gittiler. Bundan sonra daha deytaylı çalışmalar devam edecek.



BİNADA SURİYELİLERİN KALDIĞI İDDİASI

Çöken binada Suriyelilerin kalıdığı iddialarına da cevap veren Şahin, konu hakkında; "Böyle bir bilgi yok. Ama her ihtimali değerlendirerek arkadaşlarımız çalışıyor. Yapılan incelemelerde bir hata belirtisinin olmadığını söylediler ama çalışmaya devam ediyor arkadaşlarımız." dedi.



ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI: YÜREĞİMİZ YANIYOR

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, çöken binada arama kurtarma işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Üzgünüz, yüreğimiz yanıyor, iki canımız gitti maalesef. Allah rahmet eylesin." dedi.

Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesinde bulunan binadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Aydın, çöken binanın 1997 yılında iskanının alındığını ve binada 56 daire bulunduğunu söyledi.



"EN ACI ÖRNEKLERDEN BİRİ BU BİNA"

Aydın, ilçe genelinde 16 yıldan bu yana kentsel dönüşümün yapıldığını ve hasarlı binaların boşaltılmaya çalışıldığını hatırlattı. Çöken binanın 1997 yılı öncesi deprem yönetmeliklerine göre yapıldığını vurgulayan Aydın, binanın yıkım işleminin yapılmasının planlandığını aktardı.

İlçe genelinde 2000 yılı öncesi yapılan hiçbir binanın güvenli olmadığına dikkati çeken Aydın, "İşte en acı örneklerinden biri de bu bina. Deprem açısından 1997 öncesi yönetmeliklere uygun yapılan bu bina deprem yokken çöktü. İstanbul'da 2000 yılından önce yapılan binalar için sağlam bina diyemeyiz. Biz de Zeytinburnu'ndaki bu binalara sağlam diyemediğimiz için 16 sene önce bir süreç başlattık ve 30 yıllık bir takvim belirledik." ifadelerini kullandı.



"ÇÜRÜK BULDUĞUMUZ BİNALARI TAHLİYE EDİYORUZ"

Başkan Aydın, binanın çürük olduğunu ve yıkılmasının planlandığını kaydetti. Çöken binada, daha önce boşaltıldığı için oturan kimsenin bulunmadığı bilgisini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"1997'de iskanını almış olan bu bina toplam 56 daire ve 3 dükkandan. Üzgünüz, yüreğimiz yanıyor. İki canımız gitti maalesef. Allah rahmet eylesin. 2000 yılı öncesinde yapılan binaların yeniden yıkılıp yapılması gerekiyor. Biz çürük bulduğumuz binaları tahliye ediyoruz. Burada oturan yok, tahliye ettik ve boşalttık. Allah muhafaza, binayı tahliye etmeseydik yüzlerce kişi ölebilirdi."

Murat Aydın, çöken bina ve çevresinde önlemlerin alındığını belirterek, civarda hasar gören binaların boşaltılacağını da sözlerine ekledi.



ELEKTRİK VE DOĞALGAZ AKIŞI KESİLDİ

Caddede su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Bu arada, çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu, çevre binalarda ve çok sayıda araçta hasar oluştu. Ekipler, geniş bir alana yayılan enkazın altında birinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Çalışmalara eğitimli köpekler de destek veriyor.