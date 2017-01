İstanbul'un Yaşam Pınarı Çekmeköy' Kitabının İngilizce Baskısı Tanıtıldı

İstanbul'un Yaşam Pınarı Çekmeköy kitabının İngilizce baskısı "İstanbul's Sprıng Of Life Çekmeköy" belediye binasında yapılan bir törenle kamuoyuna tanıtıldı.



Çekmeköy Belediyesinin Çekmeköy'ü akademik ve bilimsel verilerle tanıttığı ve özenle hazırladığı İstanbul'un Yaşam Pınarı Çekmeköy kitabının İngilizce baskısının tanıtım toplantısı Çekmeköy Belediye binasında gerçekleşti. Tanıtım toplantısına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Dumlupınar Üniversitesinden Yrd.Doç. Arif Kolay, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bu eser çok ciddi bir eser. İlk önce bu eserin Türkçesi'nden istifade ettik. Çok ciddi ve titiz bir çalışmanın eseri bu. 2008'de kurulmuş bir ilçeyiz ama tarihimiz çok eskiye dayanıyor. Biz bu eserle ilçemizin köklü tarihini yazıya dökmüş olduk. Türkçe eserimizi tüm ilçemize dağıtmıştık. İngilizce eserimizi kardeş belediyecilik anlayışıyla gittiğimiz yurt dışı ziyaretlerimizde olsun gelen misafirlerimiz olsun hediye edeceğiz. Böylece hem İstanbul'umuzu hem Çekmeköy'ümüzü tanıtma fırsatımız olacak. Ben bu vesile ile başkan yarımcısı kardeşlerimi çalışma arkadaşlarımızı ve kitapta büyük emeği bulunan kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı yaptığı selamlama konuşmasında, "Çekmeköy'ün tanıtımında önemli bir yere sahip olacak bu güzel kitapta emeği geçen belediye başkanımıza, ekibine ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Çekmeköy'ü tüm yönleriyle ele alan bir kitap hazırlandı



İstanbul'un Yaşam Pınarı Çekmeköy kitabı 2013 yılında bir kaynak eser olarak Yrd.Doç.Dr. Arif Kolay'a hazırlatıldı. Çekmeköy'ün sosyal ve kültürel yaşantısını son iki asırdan günümüze kadar ele alan kitapta, Çekmeköy'de sürdürülmüş semte özgü meslekler, üretilen tarım ürünleri, göçler gibi Çekmeköy'ün bugününe şekil veren tüm özel başlıklar ele alındı. Kitap hazırlanırken Osmanlı arşivleri titizlikle tarandı, Osmanlı Devleti zamanında bölgeye ait gerçekleştirilen saray yazışmaları tespit edilerek kitaba eklendi. Gazeteler taranarak bölgeye dair haberler tespit edildi ve yine kitapta bu gazete haberlerine ve içeriklerine yer verildi.



Kitapta Osmanlı arşivlerinden örnekler bulunuyor



Titiz bir çalışmanın ürünü olan İstanbul'un Yaşam Pınarı Çekmeköy kitabında Osmanlı arşivlerinden önemli belgelere ulaşıldı. Bu belgelerde 1841 yılında Alemdağı civarında bir bölgeye Lehli vatandaşlar yerleştirildiği, 1867 yılında Lehliler yaklaşık 60 haneye ulaştığı ve yerleştikleri yere Adem Köyü denildiği belirtiliyor. Yine farklı bir belgede ise; 93 Harbi sırasında Ruslar ve Bulgarların zulmünden kaçanlar Anadolu ve İstanbul'a göç etmeye başladılar. On binlerce muhaciri kabul eden Osmanlı Devleti bu nüfusu Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy ve Alemdağ civarında bulunan arazilerde iskan etti. Hatta belgelerde 30 Aralık 1911'de muhacirlerin yerleştirildikleri bölgenin adı tahtta bulunan padişahın ismine atfen Reşadiye olduğu yazıyor.



Program sonunda davetlilere ve basın mensuplarına İstanbul's Sprıng Of Life Çekmeköy kitabı dağıtıldı. - İSTANBUL