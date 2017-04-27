İstanbul'un Genç Kalemleri Küçükçekmece'de Ödüllendirildi

Genç Yazarlar 3'üncü Geleneksel Öykü Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu.



Küçükçekmece Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin düzenlediği İstanbul geneli Genç Yazarlar 3'üncü Geleneksel Öykü Yarışması'nda dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.



Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, hayırsever İbrahim Özaydın, okul müdürleri, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler katıldı.



"Gençleri tebrik ediyorum"



Törende yaptığı konuşmada gençleri tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, "Başarılı ülkelerin okuma yazma oranı istatistikleri yüksek. Bizim bu oranlarımız ne yazık ki düşük. Gençler bizlere umut oldu. Bu tür etkinlikler vesilesiyle okuma yazmaya eğilimimizin artmasını temenni ediyorum" dedi.



"Kırgınlıklarımız yok olsun"



Hayırsever İşadamı İbrahim Özaydın ise konuşmasında, "Ben 5-6 yaşlarındayken Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüm. Küçük yaşlarda çalışmaya başladım. Okumaya yatırım yaptım. Toplumumuzun kırgınlıklarının yok olmasını diliyorum. Ülkemizde artık şehit haberleri duymayalım. Barış içinde yaşamayı diliyorum" dedi.



"Gurur duyuyoruz"



Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da vatan için canını veren tüm şehitleri anarak başladığı konuşmasında, "Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisemiz il sınırlarını aşacak başarılara imza atıyor. Gurur duyuyoruz. Toplumumuzda az okuyoruz, az yazıyoruz. Yazabilmek için okumak gerekiyor. Çünkü dolmadan taşılmıyor. Küçük yaşta dolu dolu olan gençlerimizi tebrik ediyorum. Bizden maddi manevi desteğini esirgemeyen Küçükçekmece Belediye Başkanımız Temel Karadeniz'e ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.



"Türk öykücülüğüne katkı sağlamaya çalıştık"



Törene ev sahipliği yapan Okul Müdürü Ertuğrul Özkaya genç yazarlara teşekkür ettiği konuşmasında, "Genç arkadaş, öykünü yaz çağrısıyla çıktık bu yola. Türk öykücülüğüne karınca kararınca bir katkı sağladıysak ne mutlu bize. Bu yarışma, hiç bilmediğimiz yerlerde birçok kıvılcım tutuşturdu. Tüm öğrencilerimizi, gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.



İstanbul geneli ortaokul ve liseler arasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Dereceye giren öğrencilerin öyküleri ise bir kitapta toplandı. Yarışmada birinci olan öğrencilere bin 500 TL, ikincilere bin TL, üçüncü olanlara ise 750 TL para ödülü verildi. - İSTANBUL