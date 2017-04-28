İstanbul Sağlık Zirvesi 2017

İSTANBUL SAĞLIK ZİRVESİ 17' #İSZ17



Profesörden, yöneticilerden, başhekimden, alanında ihtisas sahibi eğitimcilerden, geçerliliği olan; profesyonel eğitimler alıp, CV'ne fark katmak istiyorsan bu zirve tam senlik.



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Sağlık sektöründe okuyan ve mezun olanlar, nasıl iş bulabilirim diyenler, kendime neler katmalıyım diye soranlar, bizzat sektörde olan önemli simalardan tüyolar alıyorlar. Sağlık alanında eğitim gören ve yeni mezun olmuş kariyerini geliştirmek ve kendine daha fazlasını kazandırarak ilerlemek isteyen sağlıkçılar bu eğitim zirvesinde buluşuyor.



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Okan Üniversitesi Hastanesi, Başarı Hastanesi ve Paramedik Derneği sponsorluğunda 6 saat sürecek ve 7 konu başlıklı eğitim ve sonrasında alacağınız 7 onaylı ve profesyonel sertifika ile kariyerinize, bilginize artı ve değer katacağınızdan hiç şüpheniz olmasın.



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Sınırlı kontenjana dahil olmak için hemen rezervasyon yaptırmayı da unutmayın. SERTİFİKALAR ETKİNLİK ÇIKIŞINDA VERİLECEKTİR.



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¡ EĞİTİMCİLER ¡



? Okan Üni. Hast. Genel Müd. Yard. Derin SÖKMEN



? Başarı Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökçen YILDIZ



? Paramedik Tarık BALCI



? Paramedik Özge İPEK



? Okan Üni. Hast İ.K. Yöneticisi Nagihan AK



? Başarı Hastanesi İlt. Paz. Müdürü Kübra SÖĞÜT



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? Sürpriz Hediyeler ?



+ 3 kişiye Britisih Time Eğitimi



+ 2 kişiye Turone'dan Günübirlik Tur



Ve daha bir çok sponsor ve sürpriz..!



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? Eğitim Saatleri: 11.30 - 18: 00 / 29 Nisan Cumartesi



? Mümtaz Türhan SBL Konferans Salonu Yenibosna



? Katılım Bedeli: 60TL (7 Profesyonel Sertifika)



? Kontenjan Sınırlıdır.



? Eğitime Herkes Katılabilir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bahçelievler



Mekan : Prof. Dr Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi



Mekan Adresi : Fevzi Çakmak Mah., Fatih Cd No: 2



Başlangıç Saati : 29.04.2017 11: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 30: 00



Kategori : İstanbul Sağlık Zirvesi 2017



Tür : Zirve



Ücretlimi? : Hayır