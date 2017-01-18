İstanbul Merkezli Operasyonda 7 Asker Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli yürütülen FETÖ operasyonunda, 7 asker Kayseri'de gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 54 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar çerçevesinde Kayseri'de 7 asker yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerler, sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltındaki 7 askerin işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - KAYSERİ