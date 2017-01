İstanbul Erzurumlular Vakfında Hadi Atalar Yeniden Başkan Seçildi

Kadıköy'de faaliyet gösteren İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfında yapılan olağan genel kurulda A. Hadi Atalar başkanlığa seçildi.



İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfında görev değişimi



Tek liste olarak gidilen seçimde A. Hadi Atalar görevi Mehmet Sabri Seven'den devraldı. İkinci kez İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına seçilen A. Hadi Atalar, 2011 - 2014 yılları arasında da yine başkanlık yapmıştı. 2014 de yapılan genel kurulda aday olmayarak görevi Mehmet Sabri Seven'e devretmişti.



İkinci defa İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına seçilen işadamı Atalar, inşaat ve aydınlatma sektöründe faaliyet göstermektedir. A. Hadi Atalar evli dört çocuk babası.



Vakıf üyeleri, danışma kurulu, vakıf ve dernek başkanlarının yoğun bir şekilde katılım gösterdiği Genel Kurulda, mevcut Yönetim Kurulu adına Başkan Mehmet Sabri Seven yaptığı konuşmada, 3 yıl boyunca yapılan hizmetlere değindi. Vakıfta Mehmet Seven döneminde görev almış yöneticilere plaket verilerek teşekkür edildi.



Daha sonra verilen önergeye göre Genel Kurul Divanı seçildi. Vakfın yöneticileri tarafından Faaliyet raporu ve Denetim raporlarının okunmasının ardından, Başkan adayı A.Hadi ATALAR bir konuşma yaptı.



Atalar, iddialı bir ekip çalışması sergileyeceğiz



İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Atalar,"Vakıfta daha önce görev almış tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Vakfımızda Erzurum'u yaşatmanın yanı sıra, yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarında daha gayretli çalışmalar yapabilecek iddialı bir ekiple yola çıktık. Yönetim kadromuzu biraz daha gençleştirdik, Murat Şahsuvaroğlu, Gökhan Demir, Kerem Şengel ve Bahadır Sungur gibi genç kardeşlerimiz çalışmalarımıza ayrı bir heyecan katacağına inanıyorum, Allah utandırmasın.



Erzurum'lu hemşerilerimizi birlik beraberlik içinde vakfımıza bekliyoruz. Birlikten güç doğar misali, birlik içinde olalım, beraber olalım, dayanışma içinde olalım. Üye aidatlarının ödenmesi konusunda yine bir çağrıda bulunmak istiyorum, toplu mesaj sisteminin daha etkin şekilde uygulamasını sağlayacağız.



Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi vakfımızda daha çok görmek istiyoruz. Vakfımızda gençlik çalışmalarına önem vereceğiz, kadın kollarımızın çalışmaları zaten takdire şayandır, Bilge Hocam nezdinde tüm kadın kolları heyetine teşekkür ediyorum. Kültür, sanat, yardımlaşma ve spor faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Ayrıca Erzurumspor'umuza da her zaman desteklerimizin olacağını belirtmek isterim. Mavi beyaz renkleriyle memleketimizi gururla temsil eden BB.Erzurumspor kulübümüze de başarılar diliyorum. Ayrıca kardeşim Abdullah Atalar'a bugün özellikle teşekkür ediyorum, bana çok destek oldu" dedi.



Dilek temenniler kısmında söz alan konuşmacılar duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Daha sonra yeni yönetimle toplu fotoğraf çekimi yapıldı.



Başkan



Abdul Hadi Atalar



Başkan Yardımcısı



Cevat Karakelleoğlu



Yönetim Kurulu Asil



Birol Yerkaya



Abdullah Atalar



Sadi Erok



Av. Hüryaşar Ziyaettin Sezer



Kerem Şengel



M. Bahadır Sungur



Cemil Hakan Kılıç



Murat Şahsuvaroğlu



Gökhan Demir



Bilge Seval Alakuştekin



Vildan Tosun



Nazmi Alyanak



Neslihan Arzu Keteci



Denetleme Kurulu Asil



Haldun Ersöz



Avni Bitlisli



Hasan Şengel - ERZURUM