İstanbul'da Mali Şube'den Fetö/pdy Operasyonu 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir grup polis Kartal,Soğanlık Yeni Mahallesi, mar Sinan Caddesi'ndeki İBB Lojmanları B Bloka geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsükdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polisin aramaları devam ediyor. - İstanbul