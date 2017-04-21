İstanbul'da 1 Milyon Metrekare Ofis Alanı Boş

İstanbul'da bitmiş ve kullanıcısın bekleyen 1 milyon metrekare ofis bulunduğu açıklandı.



Hürriyet'te yer alan Cushman & Wakefield'in Yönetici Ortağı Tuğra Gönden'in değerlendirmelerine göre, İstanbul ofis pazarında yılda ortalama 300 bin metrekare alan için yapılan işlem geçen yıl 200 bin metrekareye düştü. Bu yıl ise bekleyen talebin devreye gireceği öngörülüyor.



Ayrıca, İstanbul'da inşaatı bitmiş yaklaşık 1 milyon metrekare ofis olduğunu belirten Gönden, boş ofislerin yüzde 60'ının da Avrupa yakasında olduğunu da belirtti.



Avrupa yakasında merkezi iş alanlarında ve Anadolu yakasında Ataşehir'de talebin canlı olduğunu belirten Gönden, "Büyük bir proje teslim ediliyor ve o an tabloya bakınca boşluk oranı yüksek görünüyor. Ama talep de canlı ise sorun yaşanmıyor. Asıl sorun Avrupa yakasında merkezi iş alanı dışında olan yerlerde. Bu bölgede çok üretim yapıldı" dedi.



Ofis pazarına eklenecek arzda Ataşehir ilk sırada olduğunu belirten Gönden, "Finans Merkezi'nin de etkisi ile bölgede 1.3 milyon metrekare ofis inşa edilecek. En fazla ofis inşası olan diğer bölgeler ise Cendere ve Levent. Cendere'de yaklaşık 300 bin metrekare, Levent'de ise 162 bin metrekare ofisin inşası sürüyor" dedi.