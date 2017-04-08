İstanbul Buluşması" Sona Erdi
"Evet Platformu" tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması olarak katıldığı "İstanbul Buluşması" sona erdi.
"Evet Platformu" tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması olarak katıldığı "İstanbul Buluşması" sona erdi.
Yenikapı'daki buluşmada ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım, alandaki vatandaşlara seslendi. Yıldırım'ın konuşması 22 dakika sürdü. Daha sonra platforma 15 Temmuz Marşı eşliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahneye çıktı. Konuşması öncesinde Erdoğan'ın seslendirdiği 'evet' şiirinin yayınlanmamış klibi gösterildi. Erdoğan, vatandaşlara 1 saat 5 dakika hitap etti. Erdoğan'ın konuşması sırasında alanda dev Türk bayrağı ve 'evet' yazılı pankart açıldı.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde hastanelerin durumunu anlatan Savaş Ay'ın programını ve AK Parti hükümetleri dönemlerinde yapılan bazı şehir hastanelerinin videosunu halka izletti.
Erdoğan'ın konuşması ara ara vatandaşların alkışları ve sloganlarıyla kesildi.
Erdoğan ve Yıldırım, miting sonunda eşleriyle birlikte sahneye gelerek vatandaşlara karanfil attı ve satranç takımı dağıttı.
Etkinliğe, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katılarak, sahneden vatandaşları selamladı.
"Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen buluşmanın ardından alanı terk eden vatandaşlar, Marmaray, metrobüs, metro, otobüs ve deniz yoluyla bölgeden ayrıldı. Toplu taşıma araçlarında kısa süreli yoğunluk yaşandı.
Buluşma sebebiyle araç trafiğine kapanan yollar henüz trafiğe açılmazken polisin bölgedeki güvenlik önlemleri de devam ediyor.