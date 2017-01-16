İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların aileleri Gazze Şeridi'nde gösteri düzenledi.



Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde toplanan onlarca tutuklu yakını, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.



Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, uluslararası kuruluşlara söz konusu Filistinlilerin özgürlüğüne kavuşması konusunda ciddi çalışma yürütmeleri çağrısında bulundu.



Ahmed Şimali isimli Filistinli tutuklunun annesi Necah Şimali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradan tüm insan hakları örgütleri ve uluslararası topluma 'İsrail hapishanelerinde tutulan evlatlarımızı kurtarın' mesajı vermek istiyoruz." dedi.



İsrail hapishanelerinde başta hasta tutuklular olmak üzere Filistinlilerin çok kötü şartlarda tutulduğunu ifade eden Şimali, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a da "Filistinli esirler sorununa öncelik vermesi" çağrısı yaptı.



İsrail'in gerekçesiz tutuklamaları ve hapishanelerdeki keyfi uygulamalarını protesto eden Filistinliler, her hafta düzenledikleri gösterilerle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor.



Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.