İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Cemal eş-Şobeki, İsrail hapishanelerindeki tutuklarının açlık grevinin 14'üncü güne girdiğini ve tehlikeli bir boyut aldığını söyledi.



Şobeki, Kahire'deki Filistin Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Filistinli tutukluların açlık grevinin 14'üncü güne girdiğine ve tehlikeli bir boyut aldığına dikkati çekerek, "İsrail hapishanelerindeki tutukların meselesi siyasi değil hukukidir. Çünkü onların açlık grevi yapmalarının sebebi kendilerinden alınan özgürlüğü geri istemeleridir." dedi.



Gözetim halinde olsa bile tutuklular ile görüşülebilmesi için telefon izni verilmesi gerektiğini vurgulayan Şobeki, tutukluların ilaç temin edilmesi, görüşme sürelerinin yükseltilmesini ve ziyaret etmesi yasaklı tutuklu yakınlarına izin verilmesini istediğini belirtti.



Şobeki, İsrail'in daima kavgacı yönteme başvurduğuna işaret ederek, açlık grevi yapan tutukluların taleplerinin gerçekleşmesi ve sıkıntılarının sona ermesi için Filistinlileri birlik olmaya çağırdı.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.