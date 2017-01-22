İsrail, Doğu Kudüs'te Konut İnşasına Devam Ediyor

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onay verdiği bildirildi.

TRUMP'IN GÖREVE GEÇMESİNDEN İKİ GÜN SONRA ONAYLANDI

İsrail radyosunun haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 566 yeni konut inşa etme kararı onaylandı.

Bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasından iki gün sonra gerçekleştiğine işaret edilen haberde, söz konusu konutların Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ramot, Ramat Shlomo ve Pisgat Ziev Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edileceği kaydedildi.

"11 BİN KONUT İNŞAASINA DAHA ONAY VERİLECEK"

Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirtti.

Turgeman, tarih belirtmeksizin belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini ifade etti.