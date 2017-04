İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze İşgali" İması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal edebileceği imasında bulunarak, Hamas ile siyasi bir çözüme varmanın mümkün olmadığını söyledi.



Netanyahu, İsrail Meclisi Devlet Denetleme Komisyonunun düzenlediği oturumda, Temmuz 2014'te Gazze'ye düzenledikleri saldırı hakkında konuştu. Hamas ile İsrail'in siyasi bir anlaşmaya varmasının mümkün olmadığını belirten Netanyahu, "Hamas ile siyasal çözüm seçeneği yanıltıcıdır." dedi.



Hamas'ı yok etmek için Gazze'yi yeniden işgal edebilecekleri imasında bulunan Netanyahu, şunları söyledi:



"İsrail hala Hamas'ı caydırma ya da Gazze'yi yeniden işgal etme ikilemi içerisindedir. Gazze'yi işgal etme gücüne sahibiz ama daha sonra kime teslim edeceğiz?"



Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırıda Hamas'a karşı başarı sağladıklarını savunan Netanyahu, "İsrail, Hamas'ın tünel kazmasını engelleyemez ama kendini bu tünellerle mücadele etmeye hazırlamalıdır." ifadelerini kullandı.



Netanyahu, bölgesel bazı güçlerin de Gazze savaşında İsrail ile iş birliği yaptığına işaret ederek, ayrıntı vermekten kaçındı.



"Dikkatleri yolsuzluk iddialarından başka yöne çevirme çabaları"



İsrailli Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi'ne mensup milletvekili Haim Yellin, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk davalarında dikkatleri başka yöne çekmek için Gazze'ye savaş açabileceğini söylemişti.





Hamas ise İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş tehditlerine karşılık, geçen aylarda İbranice bir animasyon video yayımlamış, videoda "Ey Siyonistler, füzeler sizi olduğunuz her yerde bulacak." ifadeleriyle İsrail'e meydan okumuştu.



İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren son saldırısında 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüş, bunların 6 bin 600'ü ise kullanılamaz duruma gelmişti.