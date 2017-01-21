İsrail Büyükelçisi Naeh ATO'yu Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sadece savunma sanayinde değil pek çok alanda İsrail ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.



ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti.



Ziyarette, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Mavi Marmara krizinde kopma noktasına gelmesine rağmen, dış ticaretin hız kesmediğine dikkati çeken Baran, 2010 yılında 3,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2014'te 5,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlattı.



Baran, başkentte yaklaşık 3 bin sanayi tesisi bulunduğunu ve çalışan nüfusun yüzde 25'inin sanayi sektöründe istihdam edildiğini kaydederek, Ankara sanayisi içinde savunma sanayisinin önemli yer tuttuğuna işaret etti. Sadece savunma sanayisinde değil pek çok alanda İsrail ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Baran, "İsrail ile tarım alanındaki ticareti artırmak istiyoruz. İş birliği yapabileceğimiz önemli sektörlerden birisi de bilişim sektörü. Ankara, bilişim sektörünün merkezi durumunda. Teknokentlerde beraber projeler yapabiliriz. Medikal sektöründe odamızın da desteklediği ciddi projeler var. Vizeyle ilgili sıkıntıların aşılması için destek verirseniz memnun oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Bütün alanlarda iş birliğine açığız"



İsrail Ankara Büyükelçisi Na'eh ise Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti. Bütün alanlarda iş birliğine açık olduklarını bildiren Na'eh, "İkili ilişkiler söz konusu olduğunda iş adamları ve iş çevreleri her şeyin önünde gelir. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı konusunda büyük bir inancımız var. Kamu ihalelerinde Türk firmalarını görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Na'eh, iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atamasının ilişkilerde yeni bir sayfa açtığının ve İsrail'deki iş çevrelerinde bir beklenti yarattığının da altını çizdi.