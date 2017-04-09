İspir'in Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Erzurum'un İspir İlçesinin yüksek kesimleri Nisan'ın dokuzunda yağan kar ile beyaza büründü.



Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzurum, Kars ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'da nisan ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. İspir ilçesinin yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte çiçek açan meyve ağaçları, kar altında kaldı. - ERZURUM